Lastwagenfahrer mit manipuliertem Fahrten-Kontrollgerät erwischt

Ein Lkw-Fahrer wurde in der Parkstadt von der Polizei Donauwörth kontrolliert. Dabei fielen den Beamten gleich mehrere Verstöße auf.

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in der Parkstadt mit einem manipulierten Fahrten-Kontrollgerät unterwegs gewesen. Beamte der Polizei Donauwörth kontrollierten auf der B2 am Schellenberg seinen Lkw mit Anhänger. Dabei stellten die Polizisten fest, dass keine Fahrerkarte in das Kontrollgerät gesteckt war, augenscheinlich um die Lenk- und Ruhezeiten zu umgehen. Zudem wurden die Gerätedaten nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, archiviert. Eine Anzeige nach dem Fahrerpersonalgesetz folgte. (AZ)

