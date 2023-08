Donauwörth/Lauterbach

Freie Schule Lech Donau kommt nicht ins Wörnitz-Center

Plus Das Projekt, die Schule von Lauterbach im Kreis Dillingen nach Donauwörth umzusiedeln, ist an den Kosten und der Bürokratie gescheitert. Wie es nun weitergeht.

Das Projekt, die Freie Schule Lech Donau in die Räume des Wörnitz-Centers an der Westspange nach Donauwörth zu bringen, ist gescheitert. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Was im Frühjahr 2018 begonnen hat, ist nun "im Dickicht der Bürokratie untergegangen", wie es in der Mitteilung heißt. Was ist passiert?

Der Anlass für das Projekt war laut Pressemitteilung ein Bericht in der Donauwörther Zeitung gewesen, der den Leerstand der Räumlichkeiten an der Westspange thematisierte. Da das bestehende Gebäude in Lauterbach zu klein und die Nahverkehrsanbindung schlecht sei, habe man sich für die rund 6800 Quadratmeter große Räumlichkeit in Donauwörth interessiert. Der hinter der Idee der Schule stehende Investor und Eigentümervertreter Martin Ernst aus Baden-Baden wollte sich an den Kosten für den Umbau mit rund 20 Millionen Euro beteiligen. Auch die Stadt Donauwörth wollte laut Mitteilung 1,8 Millionen beisteuern.

