Leben ohne Alkohol: Wie Anton aus Nordschwaben seine Sucht überwunden hat

Plus Anton ist Alkoholiker. Sein Leben teilt er in zwei Hälften - mit und ohne Promille. Wie der Nordschwabe den Weg raus geschafft und ein zweites Leben begonnen hat.

Anton hat zwei Leben. Ein nasses und ein trockenes. "Mein Leben mit Alkohol war voll Angst und Verzweiflung, mein Leben ohne Alkohol ist eines voller Lebensfreude", fasst er es zusammen. Der 62-jährige Nordschwabe ist Alkoholiker, hat 20 Jahre seines Lebens alles dem Trinken untergeordnet. Doch er hat die Sucht überwunden, ein neues Leben aufgebaut. Offen berichtet er, wie er das geschafft hat.