Donauwörth/Leitheim

vor 58 Min.

Notos Quartett in Leitheim: Romantik und Moderne wie aus einem Guss

Plus Das Notos Quartett brillierte im Rahmen der Donauwörther Kulturtage auf Schloss Leitheim mit einem musikalischen Juwel.

Von Tobias Böcker Artikel anhören Shape

Ein besonderes Kleinod gab‘s zu hören beim Konzert der Donauwörther Kulturtage auf Schloss Leitheim: Das Notos Quartett spielte William Waltons spannendes Klavierquartett, Früh- und Lebenswerk eines Komponisten, den das 20. Jahrhundert vielfältig beflügelte.

Zunächst aber der ebenso von einem erst Sechzehnjährigen komponierte Klavierquartettsatz in a-moll von Gustav Mahler. Aufgrund dessen unbefangenen Umgangs mit den eigenen Jugendwerken sind etliche davon verschollen. Insofern ist das erhaltene Werk ein aufschlussreiches Zeugnis der frühen Reife des Komponisten. Gustav Mahler war nicht nur ein ergiebiger Schöpfer gewaltiger Symphonien – immerhin zehn an der Zahl –, auch die kleine Form fand in ihm einen wahren Meister, sanglich und fein, seelentief wühlend und sensibel schürfend, ganz geprägt von der Romantik, ihrer Innigkeit, ihrer Naturverbundenheit und ihrer zuweilen schwermütigen, elegischen Schwärmerei. Das Notos Quartett präsentierte in feiner klanglicher Balance, punktgenauer Abstimmung und effektvoller Dynamik eine exzellente Interpretation.

