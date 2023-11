Lichternacht Donauwörth: Programm, Straßensperre und Stadtbus

Am Samstag findet in Donauwörth wieder die Kunst- und Lichternacht statt. Verschiedenste Gebäude dienen als Leinwand und regionale Künstler zeigen ihre Werke.

Wenn es am Samstag gegen 18 Uhr dunkel ist in Donauwörth, geht es wieder los. Zahlreiche Gebäude und Plätze versinken im kunstvollen Lichtermeer und überall in der Innenstadt können Besucher die Ausstellungen regionaler Künstler bestaunen. Aber auch die Geschäfte haben bis 24 Uhr geöffnet. Was alles geboten ist.

Die Illuminationen finden sich am Rathaus, am Landratsamt, erstmals seit der Pandemie wieder am Münster innen und außen, am Rieder Tor, am Museumsplatz und an der Stadtmauer. Am Merkurplatz und in der Mangoldstraße gibt es von Stephanus Kostwald die Ausstellung "Architektur und Street Photography" zu sehen. Am Zeughaus können Interessierte von Freitag bis Sonntag die kunsthandwerkliche Ausstellung "Geballte Schönheit" von Klaus Deckenbach zusammen mit "Schönheiten an der Donau" von Katya Zarinskaya ansehen. Am Färbertörl findet ab 18 Uhr die Vernissage der Jahresausstellung der Kunstfreunde Donauwörth statt und zum dritten Mal wird die Gruppe D'Venezianer in opulenten Kostümen unterwegs sein - zumindest wenn das Wetter mitspielt, wie Claudia Kretschmar von der City Initiative Donauwörth (CID) erklärt. Denn nass dürfen die Kostüme nicht werden.

Kunst- und Lichternacht Donauwörth: Innenstadt ab 17 Uhr gesperrt

Auch die Gastronomien haben bis 24 Uhr geöffnet: So versorgen der Eventgarten (Am Ochsentörl), das Café la Kami (Hindenburgstraße), das Bistro Simple (Reichsstraße), der Gasthof Goldener Hirsch (Reichsstraße), der Stadtladen (Reichsstraße), Mio Tagesbar (Sonnenstraße) und Yogi (Hindenburgstraße) die Besucher mit Speisen und Getränken. Doch das ist nicht alles: Denn zusätzlich zu den Schmankerln gibt es im Goldenen Hirsch, im Stadtladen und im Mio Kunstwerke zu bewundern, während im Eventgarten Livemusik von Proud 4 geboten ist. Aber auch in anderen Geschäften dürfen sich die Besucher von verschiedensten Kunstwerken und Erlebnissen überraschen lassen.

Der Aufbau der Illumination beginnt am Freitagnachmittag, der Verkehr in der Innenstadt wird ab 17 Uhr am Samstag gesperrt, die Kretschmar sagt. Davon betroffen sind die Hindenburgstraße, die Kronengasse, die Reichsstraße bis zur Einmündung der Heilig-Kreuz-Straße und die Sonnenstraße. Noch in der Nacht soll die Sperrung aufgehoben werden.

Wer nicht zu Fuß oder mit dem Auto in die Stadt kommt, kann auch den Stadtbus nehmen, der im Stundentakt vom Bahnhof in die Parkstadt (Linie 1), nach Riedlingen (Linie 2), nach Nordheim (Linie 3), nach Schäfstall (Linie 6) und nach Wörnitzstein (Linie Wörnitzstein) fährt. Der komplette Fahrplan ist online unter www.donauwoerth.de/stadtbus-aktuelles zu finden.