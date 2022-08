Donauwörth

vor 32 Min.

Limousinen stoßen bei Unfall in Donauwörth zusammen

In der Berger Vorstadt in Donauwörth ereignete sich am Mittwoch ein Auffahrunfall.

