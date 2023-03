Linienbus baut Unfall an Bahnhof in Donauwörth

Eine Linienbusfahrerin verursacht am Bahnhof in Donauwörth einen Unfall.

Eine Linienbusfahrerin hat in Donauwörth einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, bog die 45-Jährige am Mittwoch um 15.55 Uhr in den Donauwörther Busbahnhof ein. Ein 43-Jähriger fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto von der Offizial-Schmid-Straße nach links in die Dietrichstraße und stoppte aufgrund des herannahenden Busses. Die Berufskraftfahrerin streifte jedoch mit der Fahrerseite des Busses an dem wartenden Pkw entlang. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4000 Euro. (AZ)

