Linienbus kontra Auto: Unfall an Haltestelle

In Donauwörth stoßen ein Omnibus und ein Pkw zusammen. An dem Unfall haben wohl beide Fahrer ihren Anteil.

An der Bushaltestelle am Liebfrauenmünster in Donauwörth ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer eines Linienbusses aus der Haltestelle wieder auf die Reichsstraße gelangen. Ein 85-Jähriger, der hinter dem Bus mit dem Auto ankam, hielt nicht - wie in der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben - an. Dennoch zog der Busfahrer nach links und streifte den Pkw.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Beamten verwarnten beide Männer gebührenpflichtig und sorgten für einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung. (AZ)