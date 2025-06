Lions Club unterstützt in der Region

Über 2000 Euro durfte sich der Hörgeschädigtenverein Nordschwaben freuen. Am Gehörlosenzentrum Donauwörth in Nordheim soll am bestehenden Haus eine Terrassenüberdachung angebracht werden. Hierfür wurde der Verein, der stets auf Spendengelder angewiesen ist, gerne vom Lions Club Donauwörth unterstützt. „Wir möchten damit auch unseren Respekt vor der ehrenamtlichen Arbeit ausdrücken, die dieser Verein leistet“, so Lions Präsidentin Stephanie Winter. Weitere 2000 Euro Spende gehen an die Hans-Leipelt-Schule Donauwörth (FOS/BOS). Diese möchte neue Experimentierkästen für die Bereiche Optik, Mechanik und Elektrik anschaffen, um den MINT-Unterricht noch praxisnäher gestalten zu können. Auch hier sieht Stephanie Winter die großzügige Spende sinnvoll aufgehoben: „Junge Menschen, die lernen wollen, sollen das auch können. Außerdem steht mein Präsidentenjahr im Zeichen des Engagements in unserer Region.“

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!