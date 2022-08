Literatur im Promenadengarten: Neue Reihe startet am Samstag

Die City-Initiative Donauwörth (CID) lädt ein zur neuen Veranstaltungsreihe "Literatur im Promenadengarten". Sie startet am kommenden Samstag, 20. August, 15 Uhr, im Garten von Marius Bartl am Ochsentörl. Mitglieder des Autorenclubs Donau-Ries stellen eine breite Palette lokaler Literatur vor. Zur Eröffnungsveranstaltung sind folgende Kurzlesungen von jeweils etwa zehnminütiger Dauer – musikalisch umrahmt von Alfred Hahn – vorgesehen: Mundart (Victoria Raab, Alfred Bäurle und Gertrud Hörr), Romane (Gabriele Walter und Günter Schäfer), Kurzgeschichten (Petra Plaum, Uli Karg und Harald Metz) sowie Gedichte (Ingrid Riedelsheimer und Johann Enderle). Am Donnerstag, 6. Oktober, ist dann bereits die nächste Veranstaltung geplant. Und im neuen Jahr gehts dann weiter am 9. März, 15. Juni und 5. Oktober. Es wird dabei jeweils themenbezogene Lesungen geben: zum Beispiel Reisen, Fantasie, Liebe, Krimi, Tiergeschichten, Mystik und vieles mehr. (AZ)