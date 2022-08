Literatur und Limonade im Promenadengarten in Donauwörth

Der Auftakt zu Lesungen im Promenadengarten ist gelungen. Dem Publikum bot sich in lauschiger Atmosphäre ein Blumenstrauß an Geschichten regionaler Autoren.

Im Grünen bei guter Unterhaltung und leckerer Limonade die Seele baumeln lassen – für diesen Zweck versammelten sich am Samstagnachmittag Literaturinteressierte im Promenadengarten am Ochsentörl, um den Lesungen der Mitglieder des Autorenclubs Donau-Ries zu lauschen. Die Veranstaltung soll den Auftakt darstellen, dreimal im Jahr möchten die Mitglieder in Zukunft in diesem schönen Ambiente Lesungen unter verschiedenen Mottos anbieten.

Nach kurzen Begrüßungen durch Marcus M. Sommer, als Vertreter der City Initiative Donauwörth, und Marius Bartl, der seinen Promenadengarten als Veranstaltungsort zur Verfügung stellt, wird das Wort an die beiden Moderatoren Henrike Straub und Johann Enderle übergeben. Johann Enderle gibt schließlich den Startschuss für die Lesungen: „Lasst die Autoren lesen!“

Autorennachmittag im Promenadengarten in Donauwörth: Regionale Autoren lesen Literatur in Mundart

Im ersten Block darf sich das Publikum über Texte im Dialekt freuen. Es beginnt Alfred Bäuerle aus Laub. Er erzählt von Werbung, die einen das ganze Jahr verblende mit Dingen, die man „eh ned brauchen“ kann, von einem „Arbatsofall“, bei dem ein Baustellenarbeiter auf einer Schnecke ausrutschte, aber auch von den berühmten „Stammtischphilosopha“ – wer kennt sie nicht. Als Nächstes trägt Viktoria Raab ihre Texte in Mundart vor. Sie kommt aus dem „Dreiländereck“, wo Schwaben, Oberbayern und Mittelfranken zusammentreffen, was ihr einen ganz eigenen Dialekt einbringt. Mit diesem versieht sie ihre humorreichen Vorträge über die sich wandelnden Zeiten oder darüber, dass einfach nicht immer gleich einfach ist, sondern manchmal auch zweifach sein kann.

Als letzte im Abschnitt der Mundart stellt Gertrud Hörr aus Eggelstetten ein paar ihrer Texte vor. Diese handeln vom bekannten Großputz, bei dem man dann doch das ein oder andere wegschmeißen sollte oder von der „Fliegerei ins All“ der Reichen und Schönen, nur um zu schauen, ob es denn den Mann im Mond gebe. Abgerundet wird jeder Block von Manfred Hahn, der mit Gitarrenklängen und Gesang für eine besondere Abwechslung sorgt.

Zwischen den Lesungen gab es Musik vom Manfred Hahn. Foto: Jule Eibl

Der nächste Teil ist den Kurzgeschichten gewidmet. Petra Plaum liest ihre rührende Geschichte „Punktlandung“ über das Leben ihrer Großmutter vor und bewegt damit die Besucherinnen und Besucher. Ulrike Karg aus dem Augsburger Land liest eine Geschichte über eine „besondere Patientin“ vor, die sie mit passenden Musikeinlagen versetzt, und mit ihrer Erzählung des reichen Zahnarztes am Starnberger See und der berühmten Prinzessin einen großen Spannungsbogen beschreibt. Aus Fünfstetten ist heute Harald Metz angereist, was bei seinen Texten gleich das richtige Stichwort darstellt. Denn diese handeln von ersten Fahrversuchen in der elterlichen Garage über einen noch mal glimpflich verlaufenen Mopedunfall bis zur glücklich bestandenen Fahrschulprüfung.

Im Anschluss geben zwei Mitglieder Auszüge aus ihren Romanen zum Besten. Zuerst ist Günter Schäfer, bekannt für seinen Roman „Die Tote vom Mangoldfelsen“, dran und hat etwas Besonderes für sein Publikum dabei – ein Auszug aus seinem neuen Roman „Spatenstich“. „Das Ende kenn’ ich bisher selbst noch nicht“, scherzt er. Umso spannender für das Publikum zu hören, wie beim Spatenstich des neuen Alfred-Delp-Quartiers eine Leiche entdeckt wird. In seinen Lokalkrimis beschreibt er bekannte Orte, aber auch Regionalpersönlichkeiten, die einen schmunzeln lassen.

Ein paar erste Szenen aus dem neuen Kriminalroman, der in Donauwörth spielt

Gabriele Walter bietet einen Auszug aus ihrem Buch „Morgen hast du mich vergessen“. Das Buch handelt von einer Ehefrau, deren Mann durch seinen Alzheimer immer mehr vergisst und dadurch mehr in der Vergangenheit und der direkten Gegenwart leben kann, als in der Zukunft. Als letzten Block sind noch Gedichte an der Reihe. Ingrid Riedelsheimer liest stellvertretend für Gerhard Sagasser zwei seiner Gedichte, von denen „Das Blatt“ gefühlvoll beschreibt, wie sich ein Blatt eines Baumes wohlfühlt im Laufe der Jahreszeiten.

Johann Enderle trägt ein schönes Gedicht über „die Seele, die baumelt“ vor, das er für seine Frau geschrieben hat. Henrike Straub schließt die Lesungen ab mit ihrem Gedicht über „Smalltalk“, aber ist dieser wirklich noch Smalltalk, wenn dann die Themen zu Figur und Diät kommen? Das Publikum quittiert auch diese Lesung, wie alle zuvor, mit lautem Applaus und darf sich noch mal über ein paar gefühlvolle Lieder, gespielt von Manfred Hahn, freuen.