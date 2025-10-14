Ljuca Ilhan ist neuer Landkreisschülersprecher der Mittelschulen im Donau-Ries

Ende September lud das Staatliche Schulamt im Landkreis Donau-Ries alle Schülersprecherinnen und Schülersprecher der Mittelschulen gemeinsam mit ihren Verbindungslehrkräften in die Räume der Raiffeisenbank Donauwörth ein. Ziel der Veranstaltung war die Wahl des neuen Landkreisschülersprechers für das Schuljahr 2025/26. Schulrätin Iris Samejdar begrüßte die Teilnehmenden herzlich und bedankte sich für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, das Schulleben aktiv mitzugestalten. Anschließend referierte Schulpsychologin Hannelore Menzel zum Thema Achtsamkeit und betonte, wie wichtig Selbstfürsorge im schulischen wie auch im privaten Alltag ist. Durch kurze Praxisübungen konnten die Teilnehmenden direkt erleben, wie einfach sich Achtsamkeit in den Alltag integrieren lässt. Im weiteren Verlauf informierte Tobias Trüdinger die Schülersprecherinnen und Schülersprecher über die Aufgaben der Schülermitverantwortung (SMV) sowie über mögliche Projekte und Aktionen, die an den Schulen umgesetzt werden können. Parallel dazu tauschte sich Tanja Moll mit den Verbindungslehrkräften über deren Erfahrungen aus und gab wertvolle Anregungen für die SMV-Arbeit vor Ort. Zum Abschluss kamen alle Teilnehmenden erneut im Plenum zusammen, um den neuen Landkreisschülersprecher zu wählen. Ljuca Ilhan von der Leonhart-Fuchs-Mittelschule Wemding wurde dabei zum neuen Landkreisschülersprecher gewählt, seine Stellvertreterin ist Alejna Mazlami von der Moll-Bercy-Mittelschule Wallerstein. Am 11. November 2025 wird Ljuca Ilhan den Landkreis Donau-Ries bei der Bezirksschülersprecherwahl in Augsburg vertreten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!