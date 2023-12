Lkw bleibt in Donauwörther Bahnunterführung stecken

Die Donauwörther Polizei befreit einen Lkw, der in einer Unterführung steckengeblieben ist. In beiden Richtungen kommt es zu Einschränkungen im Verkehr.

Ein 50-Jähriger ist am Dienstag in Donauwörth mit seinem Lkw in einer Bahnunterführung steckengeblieben. Laut Angaben der Polizei befuhr der Mann gegen 14 Uhr die Gartenstraße in Richtung Industriestraße. Bei der sogenannten Airbus-Unterführung, die lediglich eine beschilderte Höhe von 3,20 Metern aufweist, verkeilte sich der 3,60 Meter hohe Kranaufbau des Lasters in der Betondecke, sodass keine Weiterfahrt mehr möglich war.

Infolgedessen kam es zu deutlichen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. Der 50-Jährige informierte die Polizei. Der Lkw konnte durch Ablassen der Luft aus den Reifen befreit werden. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Beamten verwarnten den Fahrer gebührenpflichtig. (AZ)