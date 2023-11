Lkw-Fahrer kehrt nach Unfallflucht zu Geschäft zurück

In Donauwörth prallt ein Mann mit seinem Lastwagen gegen die Fassade eines Geschäfts. Dies beobachten mehrere Zeugen.

Der Fahrer eines Lastwagens hat am Dienstag mitten in Donauwörth einen Unfall gebaut, hat sich dann aber erst einmal vom Ort des Geschehens entfernt. Nach Auskunft der Polizei stieß der Mann mit seinem Lkw um 11.25 Uhr gegen die Fassade eines Bekleidungsgeschäfts. Er stieg aus, nahm den Schaden an dem Gebäude in Augenschein, stieg wieder ein und fuhr weg. Mehrere Zeugen bekamen dies mit und informierten die Polizei.

Noch während die Beamten den Unfall aufnahmen, kehrte der 62-Jährige, der aus München stammt, zurück. Durch den Unfall entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die juristische Bewertung obliegt nun der Staatsanwaltschaft. (AZ)