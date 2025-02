Lkw-Fahrer morgens mit 2 Promille unterwegs

Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth haben am Montagmorgen zusammen mit der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in der Donauwörther Industriestraße kontrolliert. Die Einsatzkräfte kontrollierten dabei rund 50 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und deren Fahrzeuge. Ein 50-jähriger und ein 30-jähriger Autofahrer waren dabei unter Alkoholeinfluss unterwegs. Ein Atemalkoholtest bei dem 50-Jährigen ergab einen Wert von über 0,5 Promille. So auch der Test bei dem 30-Jährigen. Die Weiterfahrt der Männer war damit beendet.

Gegen 8 Uhr kontrollierten die Beamten einen 48-jährigen Lkw-Fahrer. Wie sich dabei herausstellte, war auch er nicht nüchtern. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auch dieser Fahrer musste seinen Lkw abstellen, zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 48-Jährigen. Darüber hinaus stellten die Beamten bei anderen Verkehrsteilnehmern unter anderem Verstöße gegen die Gurtpflicht, Ladungssicherung sowie gegen das Fahrpersonalgesetz fest. Wie die Beamten mitteilen, wird die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth auch in Zukunft regelmäßig stationäre sowie mobile Kontrollen durchführen. (AZ)