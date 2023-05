Lkw-Fahrer stoppt Geisterfahrerin am Schellenberg

Eine Frau war gerade im Begriff in die falsche Richtung der autobahnähnlichen B2 einzufahren. Das hätte schlimm ausgehen können.

Zu einer Geisterfahrerin wurde eine bisher unbekannte Autofahrerin beinahe, die Dienstagmittag auf der vierspurigen B2 am Schellenberg im Begriff war, einfach zu wenden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau um 13.20 Uhr aus der Parkbucht in die autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraße in die Gegenrichtung einbiegen. Ein Lkw-Fahrer stoppte den Wagen an der verbotenen Ausfahrt und verhinderte eine weitere Falschfahrt. Die Frau wendete im Anschluss erneut und fuhr in Richtung Nordheim weiter. Personalien der Fahrerin sind aktuell nicht bekannt. (AZ)