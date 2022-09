Lkw-Fahrer zeigt zweimal den Mittelfinger

Ein Lkw-Fahrer rangiert in Donauwörth verbotenerweise auf einem Firmenparkplatz. Als ihn ein Mitarbeiter darauf hinweist, beleidigt der Fahrer ihn.

Ein Sattelzugfahrer hat am Donnerstagmittag in Donauwörth einen Angestellten beleidigt. Der Lkw-Fahrer hatte verbotenerweise auf dem Privatgelände eines Unternehmens in der Ludwig-Auer-Straße rangiert. Als ein 55-jähriger Mitarbeiter der Firma ihn ansprach, streckte ihm der Fahrer zweimal den Mittelfinger entgegen. Der Mitarbeiter notierte das Kennzeichen und erstattete Anzeige bei der Polizei Donauwörth. Diese ermittelt nun gegen den Fahrer des 40-Tonners. (AZ)