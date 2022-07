Ludwig-Auer-Mittelschule: Auch nach der Schulzeit warten Herausforderungen

Die Ludwig-Auer-Mittelschule verabschiedet 107 Schülerinnen und Schüler. Manche Ergebnisse im Abschlusszeugnis sind zugleich die besten im ganzen Landkreis.

In zwei Abschlussfeiern sind die Absolventinnen und Absolventen der 9. und 10. Klassen der Ludwig-Auer-Mittelschule Donauwörth feierlich von der Schule ins Leben verabschiedet worden. Die Feiern begannen mit einer Andacht unter dem Motto „Leben in wachsenden Ringen“, in der Dekan Robert Neuner und Dekan Frank Wagner sowie Pfarrerin Elke Dollinger die Zuversicht vermittelten, dass der begonnene gute Weg weitergehen wird und die Jugendlichen durch neue Begegnungen mit neuen Menschen weiter wachsen. Auch der Glaube an Gott helfe dabei. Der Hodscha der Türkisch-Islamischen Gemeinde, Süleyman Çakir, unterstrich dies mit seinem Glaubensbekenntnis aus Sure 96, in der Gott als Schöpfer und Allgütiger gepriesen wird.

Zum Festakt begrüßte Konrektorin Birgit Sauter die Absolventinnen und Absolventen, Eltern und Lehrkräfte sowie die Ehrengäste und wagte einen kleinen Blick in die Zukunft: „Nimm die kommenden Herausforderungen an. Du kannst alles schaffen, wenn du nur an dich glaubst.“ Bürgermeister Michael Bosse (9. Klassen) sowie Oberbürgermeister Jürgen Sorré (10. Klassen) gratulierten den Jugendlichen zu ihrem Abschluss. Nach dem Rückblick auf die pandemiebedingten Herausforderungen müsse der Blick nun in die Zukunft gehen: Die in der Schule erworbenen Kompetenzen, die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen und viel Zuversicht könnten dabei helfen, die Zukunft zu meistern.

Erinnerungen an die oft schöne Zeit an der Mittelschule in Donauwörth

Für die Schülerschaft sprachen Jaqueline Schnell und Samira Hammerl (9. Klassen) sowie Alara Karakus, Marwin Kienzle, Vincent Stempfle, Sila Zoroglu und Rafael Basting (10. Klassen) Worte des Dankes an ihre Mitschüler, Eltern und das Personal der Schule. Zudem brachten sie ihren Stolz über die eigene Leistung zum Ausdruck und erinnerten an so manche Begebenheit aus ihrer Schulzeit.

Elternbeiratsvorsitzende Sarah Hammer gab den Jugendlichen mit auf den Weg: „Der Sinn des Lebens ist, dem Leben einen Sinn zu geben.“ Sie motivierte die Absolventinnen und Absolventen, an sich selbst zu glauben und ihren Weg mit Leidenschaft zu gehen. Rektorin Heike Ritzka griff das Motto des Abends auf: „Leben ist nicht genug, sagte der Schmetterling. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man haben.“

Den Lehrern sind die Schülerinnen und Schüler ans Herz gewachsen

Sie warnte davor, einfach so vor sich hin zu leben, sondern rief die Jugendlichen dazu auf, die Gestaltung ihres Lebensweges genau zu bedenken, um ein erfülltes Leben zu haben. Das aktive Hinwenden zur Sonne, das Einfordern und gleichzeitige Gewähren von Freiheit sowie viele „kleine Blumen“ wie der passende Beruf, die richtigen Menschen, mit denen man sich umgibt, oder soziales Engagement in der Gesellschaft könnten diese Erfüllung gewähren.

Der Vorsitzende des Fördervereins Werner Freißler (links) und Rektorin Heike Ritzka (rechts) ehrten die schulbesten Absolventinnen der 9. Klassen: Rita Rudari (2,0), Fatlume Krasniqi (1,8), Natalia Domalewska (2,0) und Jaqueline Schnell (1,6), die zugleich den besten Qualifizierenden Abschluss im gesamten Landkreis erreicht hat (von links). Foto: Klaus Mannert

Das letzte Wort hatten die Lehrkräfte. Mit persönlichen Worten nahmen sie Abschied. Und die Geschichten zeigten, wie sehr ihnen die Jugendlichen ans Herz gewachsen waren. Und dann durften die Absolventinnen und Absolventen unter großem Applaus auf die Bühne treten und die Zeugnisse entgegennehmen. Die Veranstaltungen wurden von den beiden Bandklassen (5c und 6d, Jörg Schachner und Elisabeth Remberger) und der Schulband unter Leitung von Jörg Schachner musikalisch umrahmt. (AZ)