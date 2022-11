Luisa Hänsel tritt mit exquisiter Jazzkombo in der Christuskirche auf

Plus Weihnachtliche Vorfreude, spektakulär unsentimental: Das liefert die gebürtige Oberndorferin den Zuhörerinnen und Zuhörern in Donauwörth.

Weihnachtskonzerte, Weihnachtsmärkte, Weihnachtssingen allenthalben in allen Orten ringsum im ersten Jahr nach Corona: Wir holen uns unsere Möglichkeiten, die uns in dunklen und mehr denn je unsicheren Zeiten Vorfreude auf Weihnachten schenken, zurück.