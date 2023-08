Mädchenschreie im Wald: Statt Kind in Not finden Polizisten ein Tier

Besorgte Anwohner rufen die Polizei, als sie die vermeintlichen Schreie eines Mädchens hören. Geschrieen wurde tatsächlich - aber nicht von einem Mädchen.

Besorgte Bürger in der Parkstadt haben in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.22 Uhr den Notruf gewählt, weil sie die Schreie eines Mädchens gehört hatten. Am sogenannten Jakobusweg, 50 Meter hinter einem Haus im Wald in Richtung B2, schreie ein Kind eindringlich um Hilfe, so die Anrufer.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Donauwörth machten sich auf den Weg zu dem beschriebenen Gelände, wo auch die Polizisten Schreie hörten, die dem eines Mädchens ähnelten. Bei dem Verursacher handelte es sich aber nicht um ein Kind in Gefahr, sondern um einen Waldkauz, der laut Polizeibericht völlig unverletzt zu sein schien. Die Beamten rückten unverrichteter Dinge wieder ab. (AZ)