Mahnmal für Donauwörther Heimkinder wird Wirklichkeit

Plus Ein Meilenstein im Aufarbeitungsprozess um die Geschehnisse im Donauwörther Kinderheim wird am Donnerstag gesetzt. Das Mahnmal erinnert an das Leid in der Einrichtung.

Bis 1977 gab es in Donauwörth ein Kinderheim. Wie es dort zuging, kann kaum in Worte gefasst werden. Und dennoch soll genau das an diesem Donnerstag geschehen - behutsam, in Würde, und vor allem zusammen mit den Menschen, die hier leben mussten; die unter den Verbrechen litten, die hier jahrelang geschehen sind hinter den Klostermauern von Heilig Kreuz in Donauwörth. Das lange geplante Mahnmal wird nun enthüllt, die Erinnerung soll dadurch nicht verblassen. Zu wichtig sei das Berichten über das Schicksal der Donauwörther Heimkinder, wie der Vorstandsvorsitzende der Pädagogischen Stiftung Cassianeum, Peter Kosak, betont.

In der Einrichtung unweit der bekannten Heilig Kreuz-Kirche erlitten Mädchen und Buben jahrelang brutale Gewalt. Auch sexueller Missbrauch geschah in dem Heim, neben vielen anderen Grausamkeiten. Jene heute weithin unbekannte Institution existierte unter der Trägerschaft der Pädagogischen Stiftung Cassianeum. Diese wurde im Jahr 1910 von dem Pädagogen und Verleger Ludwig Auer (1839–1914) gegründet - letztlich sollte damit das Lebenswerk des berühmten Donauwörthers gesichert werden.

