Donauwörth

vor 48 Min.

Mahnmal für Missbrauchsfälle: Der Teppich des Totschweigens ist aufgerollt

Plus Die Betroffenen der Verbrechen, die einst im Donauwörther Kinderheim geschehen sind, bekommen jetzt ihr Mahnmal. Ihre Berichte sind zutiefst schockierend.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Nach gut fünf Jahrzehnten sei er heute zum ersten Mal wieder hier in Donauwörth. Der Mann aus München, 61 Jahre alt, auf der Haut verblasste Tätowierungen, schwarzer Jogginganzug, weiße Turnschuhe, er zittert an den Händen und schließlich am ganzen Körper. Unter den Gläsern der Sonnenbrille und unter dem Schirm des tief ins Gesicht gezogenen Baseballkaps sieht man glasige Augen; es fließen Tränen. Das kleine Schwert, das er wie zum Schutz um den Hals trägt, hilft jetzt kaum. Die Erinnerungen an die Hölle sind wieder da. Die existierte hier im Kloster Heilig Kreuz beispielsweise in der Werkstatt des Hausmeisters. "Im Keller", von dem einige der hier versammelten ehemaligen Donauwörther Heimkinder berichten. Sie haben sich gemeinsam mit Vertretern der Pädagogischen Stiftung Cassianeum getroffen, um eine weitere Wegmarke des Aufarbeitungsprozesses der schrecklichen Geschehnisse im Donauwörther Kinderheim zu nehmen: die Enthüllung des Kinderheim-Mahnmals, das am Donnerstagvormittag just neben dem alten Denkmal des "Onkel Ludwig" installiert wurde.

Die Heimjahre sind immer noch präsent. 70 Jahre sei sie nun, sagt die Rentnerin mit den weißen Haaren, die ihren Namen - wie viele hier - nicht in der Zeitung lesen will. "Heimkind", das sei irgendwie noch immer ein Stigma. Von 1952 bis 1967 habe sie in jenem Donauwörther Kinderheim hinter den Mauern des Klosters Heilig Kreuz gelebt. 1977 wurde die Einrichtung geschlossen, von der viele Donauwörther in der Folge nichts mehr wussten. Bis 2018 mit den ersten Berichten zweier ehemaliger Heimkinder der Stein der Aufarbeitung ins Rollen kam. Ja, all die Erfahrungsberichte stimmten, sagt die Seniorin. Eigentlich sei es oft noch viel schlimmer gewesen, als medial zu lesen war. "Unvorstellbar" eben: Sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, soziale Gewalt, psychische Gewalt ... das sind die Oberbegriffe. Die Berichte dazu sind im Gespräch mit den Betroffenen zu erfahren. Von den Schlägen des Heimleiters und in der Stadtgesellschaft hoch angesehenen Bürgers und Heimleiters Max Auer ist zu hören, einem Enkel des Pädagogen und Unternehmers Ludwig Auer, genannt "Onkel Ludwig".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen