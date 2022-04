Mahnwache für den Frieden am Montagabend in Donauwörth

In Donauwörth findet am Montagabend eine Mahnwache für den Frieden statt. Stadträte und Bevölkerung wollen ein Zeichen gegen den Krieg setzen.

Eine Mahnwache für den Frieden veranstalten die im Donauwörther Stadtrat vertretenen Parteien und Gruppierungen am Montag, 11. April. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Liebfrauenmünster. Die Stadträtinnen und Stadträte wollen parteiübergreifend zusammen mit der Bevölkerung ein Zeichen setzen für den Frieden und den Zusammenhalt in Europa. Oberbürgermeister Jürgen Sorré spricht auf der Veranstaltung. (AZ)