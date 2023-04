Maimarkt lockt mit verkaufsoffenem Sonntag nach Donauwörth

Bald ist wieder Maimarkt in Donauwörth. Am Marktsonntag dürfen dann auch die Läden in der Innenstadt öffnen. Was sonst noch geboten ist.

Der Sommer steht schon fast vor der Tür, die Menschen zieht es nach draußen. Am 13. und 14. Mai findet auf der Altstadtinsel Ried in Donauwörth wieder ein buntes Markttreiben und der zweite verkaufsoffene Sonntag, der mit vielen tollen Angeboten der Geschäfte Lust auf Shopping macht, statt.

Dieses Jahr steht der schon traditionelle Maimarkt zusammen mit dem Europa-Wochenende und dem 20. Geburtstag der City Initiative Donauwörth (CID) wohl unter einem guten Stern. Das Marktgeschehen, welches heuer vom europäischen Thema geprägt ist, geht einher mit feinen italienischen Köstlichkeiten, einer Actionbound-Stadtrallye "Europa in Donauwörth", einem Flashmob und vielem mehr. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Jugendkapelle und das italienische Duo Solemio.

Frühlings-Shopping am Sonntag in Donauwörth

Zum Frühlings-Shopping am verkaufsoffenen Sonntag öffnen die Geschäfte (bei hoffentlich milden Temperaturen und Sonnenschein) von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Über 70 Stände ziehen sich zudem von der Spitalstraße übers Ried bis weit in die Bahnhofstraße. Eröffnet wird der Maimarkt am Samstag um 10 Uhr durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré. CID-Vorsitzender Markus M. Sommer würdigt anschließend das 20-jährige Bestehen der City Initiative Donauwörth. Zu diesem Anlass gibt es am Stand der CID eine köstliche süße Überraschung.

Ein Bastelprogramm für Kinder findet an beiden Tagen statt und wer Lust auf Fragen rund um Italien hat, der kann beim CID-Quiz sein Wissen unter Beweis stellen. Es folgen an verschiedenen Standorten im Innenstadt-Bereich an beiden Tagen Vorträge, Ausstellungen und Führungen. Am Samstag um 15 Uhr beginnt zum Beispiel eine offene Führung entlang des Europa-Werte-Wanderwegs mit Startpunkt am Rathaus. Das Käthe-Kruse-Puppen-Museum lädt am verkaufsoffenen Sonntag um 15 Uhr zur offenen Führung mit dem Thema "Käthe Kruse in Europa: Breslau – Ascona – Paris – Berlin" ein. Am Sonntag öffnet die Kolping Akademie ihre Türen und Werkstatttore bei einem Tag der offenen Tür. (AZ)

