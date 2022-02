Ab Ostern laufen Sanierungsarbeiten an der Mangoldschule Donauwörth

Die Mangoldschule in Donauwörth wird modernisiert. Eine Million Euro fließt vor allem in die technische Ausrüstung.

Die Mangoldschule im Spindeltal wird baulich fit für die Zukunft gemacht: Die Sanierungsarbeiten am Schulgebäude starten noch in diesem Schuljahr. Die Konzeption dafür haben die Stadtverwaltung und die Schulleitung der Mangoldschule gemeinsam ausgearbeitet. Damit können die Klassenzimmer, Flure und Treppenhäuser des ursprünglich aus dem Jahr 1952 stammenden städtischen Gebäudes nach technischen und pädagogischen Gesichtspunkten baulich angepasst und modernisiert werden.

Die technische Sanierung des Gebäudes knüpft an die bereits 2021 begonnene Sanierung der Wärmeerzeugungs- und Versorgungsanlage an: Bereits abgeschlossen werden konnte der Einbau eines Blockheizkraftwerkes. Dieses ist für die Schule, die Schulsporthalle und das Stadtbad bereits im Einsatz und soll künftig auch das benachbarte Volkshochschulgebäude mitversorgen. Der produzierte Strom wird vorrangig eigenverbraucht.

Sanierung der Mangoldschule: Heizung und Elektro werden auf den neuesten Stand gebracht

Mit der anstehenden Sanierung der Schule, auf die derzeit rund 320 Kinder gehen, werden alle Versorgungsleitungen für Heizung, Elektro und Sanitär neu aufgebaut, sodass jedes Klassenzimmer eine eigene Regelung erhält, um bei Bedarf die Temperatur in einzelnen Klassenzimmern oder auch am Nachmittag absenken zu können.

Um das digitale Lernen weiter auszubauen, werden alle Klassenzimmer unter anderem mit einer zukunftsfähigen Netzwerkinfrastruktur mit WLAN-Accesspoints ausgestattet werden. Diese Maßnahme soll mit bereits zugesagten Mitteln aus dem Digitalpakt des Bundes umgesetzt werden.

Dezentrale Lüftungsanlage für die Mangoldschule in Donauwörth

Weitere Details des Sanierungskonzeptes: hocheffiziente, tageslichtabhängige und präsenzgesteuerte LED-Deckenbeleuchtungen, welche in einer Schallschutzdecke eingebaut werden. Zudem können die Luftqualität in den Unterrichtsräumen in Zukunft über eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung gesteuert und damit eine gute Lernatmosphäre sowie eine hohe Konzentrationsfähigkeit gefördert werden. Die dezentrale Lüftungsanlage sorgt dabei für eine CO 2 -abhängige Frischluftzufuhr.

Selbstverständlich beinhaltet die Sanierung auch grundlegende Maßnahmen wie auch den Einbau neuer Waschtische in den Klassenzimmern und Malerarbeiten in den Klassenzimmern, Fluren und im Treppenhaus. Im November 2021 war der Entschluss gefallen, die Schule für über eine Million Euro zu sanieren. Verschiedene Fördermittel von Bund und Land werden hierfür unterstützend akquiriert.

Unterricht an Mangoldschule läuft parallel zu den Baumaßnahmen

Wichtiges Ziel bei den gemeinsamen Planungen von Schule und Liegenschaftsamt war es, den Schulbetrieb in möglichst geringem Ausmaß zu beinträchtigen. Die Arbeiten werden in Abschnitten parallel zum Schulbetrieb abgewickelt, mit der Schule wurde dabei eine stockwerksweise Bauabschnittsbildung entwickelt. In jedem Abschnitt werden hierzu zeitweise drei Unterrichtsräume in mobile Klassenzimmer umziehen, welche in unmittelbarer Nähe auf dem Pausenhof aufgestellt werden.

Starten werden die Sanierungsarbeiten in den Osterferien, fertig sein soll alles pünktlich zum 70-jährigen Schuljubiläum im Herbst 2022. Eltern, Schüler und Lehrerkollegium wurden durch die Schulleitung direkt informiert, sodass sich alle Beteiligten auf die Arbeiten einstellen können. (AZ)