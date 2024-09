Mann auf E-Tretroller ohne Versicherungsschutz

Die Polizei hat am Montagvormittag in Donauwörth einen Mann bei einer illegalen Fahrt auf einem Elektro-Tretroller erwischt. Die Beamten hielten den 22-Jährigen in der Dillinger Straße an, weil sich an dem E-Scooter eine grüne Kennzeichenplakette aus dem Jahr 2023 befand.

Es stellte sich heraus, dass sich der Besitzer nicht um einen Folgevertrag für das aktuelle Jahr kümmerte. Der Elektro-Tretroller war somit ohne die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung unterwegs. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und nahmen eine Strafanzeige auf. (AZ)