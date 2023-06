Mann auf Elektroroller ohne Versicherung unterwegs

Die Polizei stoppt in Donauwörth einen Mann auf dem E-Scooter. Dass er telefoniert, ist nicht sein einziges Vergehen.

Die Polizei hat in Donauwörth einen Mann auf einem Elektroroller wegen mehrere Vergehen angehalten. Der 30-Jährige fuhr am Mittwoch um 10.25 Uhr in der Bäckerstraße und telefonierte unerlaubterweise währenddessen. Die Beamten der Verkehrspolizei Donauwörth stellten zudem fest, dass an dem E-Scooter kein vorgeschriebenes Kennzeichen angebracht war. Der Mann hatte auch keinen Pflichtversicherungsvertrag abgeschlossen. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und untersagte weitere Fahrten ohne Versicherung. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

