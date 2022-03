Donauwörth

vor 17 Min.

Mann beleidigt Wirtin in Donauwörth und muss ins Gefängnis

Ein 58-Jähriger hatte in einer Donauwörther Kneipe die Wirtin beleidigt und wurde dafür jetzt verurteilt.

Plus Ein 58-Jähriger ist in einer Kneipe in Donauwörth ausfällig geworden. Das hat für ihn fatale Folgen.

Von Wolfgang Widemann

Er war betrunken, er wollte in alter Gewohnheit in eine Kneipe in Donauwörth, doch dort hatte er Hausverbot. Weil er deshalb nicht bleiben durfte, hat ein 58-Jähriger die Wirtin übel beleidigt. Dies hat für den Mann jetzt fatale Folgen. Das Amtsgericht Nördlingen verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe.

