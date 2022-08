Mann beschmiert Gebäude in Donauwörth mit blauer Farbe

Ein 41-Jähriger hat in Donauwörth mehrere Anwesen verunstaltet. Wie die Polizei den Fall klären kann.

Ein Mann hat in Donauwörth in den vergangenen Tagen mehrere Anwesen mit blauer Farbe besprüht. Der Polizei gelang es, den Fall zu klären.

Der 41-Jährige beschmierte mit dem Autolack zunächst das Wahlkreisbüro der Grünen in der Kapellstraße. Am Mittwoch tauchte er dort nochmals auf und verunstaltete auch den Briefkasten. Zudem entfernte er gewaltsam die Türklingel und warf diese in den Rathaus-Briefkasten. Folgende weitere Objekte "verzierte" der Mann mit blauer Farbe: die CSU-Geschäftsstelle in der Pflegstraße sowie den Briefkasten des Landratsamts und einen Schaukasten in der Heilig-Kreuz-Straße. Dort wurde der Mann aber offenbar gestört. Er ließ die Spraydose samt Spuren zurück.

Gleichzeitig ging bei den Grünen ein "Bekennerschreiben" des 41-Jährigen ein, der ein gesundheitliches Problem hat. Der Sachschaden summiert sich auf schätzungsweise 1000 Euro. (AZ)

