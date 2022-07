Mann erkennt in Donauwörth sein gestohlenes Fahrrad wieder

In Donauwörth bekommt ein Diebstahlsopfer sein Fahrrad zurück. In dem Fall sind noch Fragen offen.

Durch Zufall hat ein Mann in Donauwörth sein Fahrrad wiedergefunden, das ihm einige Tage vorher gestohlen worden war. Der 28-Jährige meldete sich am Dienstagabend bei der örtlichen Inspektion. Grund: Er hatte sein Mountainbike an der Fahrradabstellanlage am Donauwörther Bahnhof wiedererkannt. Das Rad hatte am 15. Juli ein Unbekannter entwendet.

Das Problem des jungen Mannes: Sein wieder aufgetauchtes Fahrrad war mit einem Kettenschloss mit einem Elektro-Tretroller und einem weiteren Rad "verbunden". Die Polizei verglich die Seriennummer des Fahrrads und öffnete das Schloss mit einem Bolzenschneider. Der 28-Jährige erhielt sein Mountainbike wieder. Das Damenrad und den E-Scooter - die Besitzer sind unbekannt - nahmen die Beamten "zur Eigentumssicherung in Verwahrung", heißt es im Pressebericht der Polizei. (AZ)