Mann fährt E-Scooter ohne Versicherung

Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers in Donauwörth fällt den Polizisten auf, dass das Fahrzeug nicht versichert ist.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth haben am Montagabend gegen 19.05 Uhr am Kreisverkehr vor einem Schnellrestaurant an der Westspange den Fahrer eines E-Scooters gestoppt. Dieser war noch mit dem alten, blauen Kennzeichenaufkleber aus dem Jahr 2022 unterwegs. Da der Fahrer keinen vorgeschriebenen Haftpflichtversicherungsvertrag für das Kraftfahrzeug abgeschlossen hatte, folgte eine Strafanzeige und die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)