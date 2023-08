Mann fährt mit Auto beinahe eine Fußgängerin an

Ein Beinahe-Unfall in Donauwörth bringt einem Pkw-Fahrer einigen Ärger ein.

Eine brenzlige Situation im Straßenverkehr in Donauwörth bringt einem Autofahrer einigen Ärger ein. Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstag um kurz nach 11 Uhr, dass ein Pkw mit Zulassung im Ostalbkreis (AA) an einer Ampel in der Berger Vorstadt eine Passantin angefahren und sich dann unerlaubt entfernt habe. Ersthelfer seien vor Ort. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.

Der angebliche Unfallverursacher kehrte kurze Zeit später an den Ort des Geschehens zurück. Es stellte sich heraus, dass die Frau beim Überqueren der Fahrbahn vom Wagen glücklicherweise nicht berührt worden war. Sie konnte gerade noch rechtzeitig zurückweichen und blieb unverletzt.

Aber auch so erhielt der Pkw-Fahrer eine Anzeige wegen der Gefährdung der Fußgängerin. Die voraussichtlichen Folgen: ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld von 140 Euro und ein Punkt in Flensburg. (AZ)