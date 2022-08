Donauwörth

vor 47 Min.

Mann fällt am Bahnhof Donauwörth auf die Gleise

Ein Oettinger will in Donauwörth aus einem Zug aussteigen, doch das misslingt. Er verletzt sich dabei an den Beinen.

Ein Mann ist am Freitagnachmittag am Donauwörther Bahnhof auf die Gleise gefallen. Das teilt die Polizei mit. Der 67-jährige Oettinger wollte um 16.24 Uhr eine Regionalbahn verlassen. Da es sich den Beamten zufolge augenscheinlich um einen Zug älterer Bauart handelte, war der Abstand zum Bahnsteig etwas erhöht. Der Rieser fiel beim Aussteigen zwischen Zug und Bahnsteigkante ins Gleisbett. Er erlitt dadurch Verletzungen an beiden Beinen, die medizinisch behandelt werden mussten. Die Beamten der Inspektion Donauwörth informierten das zuständige Bundespolizeirevier in Augsburg, welches die weitere Sachbearbeitung des Falles übernimmt. (AZ)

