Mann fuchtelt in der Parkstadt mit Messer herum

Ein Mann hat im Wildgehege in der Parkstadt vor einem Hund mit einem Messer herumgefuchtelt. Die Polizei in Donauwörth sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Ein 73-jähriger Donauwörther ging am Mittwoch gegen 13.15 Uhr mit seiner Ehefrau beim Wildgehege hinterhalb des Deutschmeisterrings in der Parkstadt mit einer Dogge spazieren. Als der Mann sich gerade an einem Baum erleichterte, riss sich dessen Hund los und rannte auf einen bislang unbekannten Hundebesitzer zu. Dieser zog den Angaben des Rentners zufolge sofort ein Messer und hantierte mit diesem vor seiner Dogge herum.

Nach einer folgenden verbalen Auseinandersetzung gingen beide Männer in entgegengesetzte Richtungen davon. Danach meldete der 73-Jährige den Vorfall bei der Polizei. Eine weitere Zeugin hatte den Streit beobachtet. Daher wird nun polizeilicherseits ermittelt, ob Straftaten, beziehungsweise Ordnungswidrigkeiten im Raum stehen. Der unbekannte Hundehalter wird folgendermaßen beschrieben: 1,80 Meter groß, 50 Jahre alt und kräftig. Er führte einen kniehohen, dunklen, dicklichen Hund mit mittellangem Fell bei sich. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

