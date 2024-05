Mann ignoriert Fahrverbot – und wird erwischt

Trotz abgegebenen Führerscheins setzt sich ein Mann in Donauwörth hinters Steuer. Jetzt droht ihm weiterer Ärger.

2018 ist ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden, am Mittwoch wird er trotzdem am Steuer seines Wagens erwischt: Einem unbelehrbaren Autofahrer aus dem Landkreis Donau-Ries droht nun Ärger. Der 67-Jährige wurde laut Polizei am Mittwochvormittag in der Nürnberger Straße von der Polizei am Steuer seines Wagens ertappt. Die Beamten beendeten seine Fahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)