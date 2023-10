Mann kifft auf Festplatz: Polizei stellt Autoschlüssel sicher

Die Polizei erwischt in Donauwörth einen Mann beim Kiffen, stellt das restliche Marihuana sicher und zeigt ihn an. Es folgt eine weitere Maßnahme.

Die Polizei hat in Donauwörth einen Mann beim Rauschgiftkonsum erwischt. Der 37-Jährige, der aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stammt, rauchte um 20 Uhr auf dem Festplatz an der Neuen Obermayerstraße am Rande einer Feier einen Joint. Die Beamten zeigten den Mann wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an und stellten das restliche Marihuana sicher.

Zudem behielten die Polizisten den Autoschlüssel des 37-Jährigen ein, mit dieser nicht auch noch unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Wagen fährt. (AZ)