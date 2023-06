Donauwörth

11:45 Uhr

Mann klaut aus dem Altkleidercontainer in Donauwörth

Ein Mann hat sich am Freitagvormittag an einem Altkleidercontainer in Donauwörth zu schaffen gemacht. Dabei wurde er aber beobachtet.

Am Freitag ist ein Mann dabei erwischt worden, wie er sich an einem Altkleidercontainer in Donauwörth zu schaffen gemacht hat. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 10 Uhr, wie sich der Täter an einem Altkleidercontainer in der Neudegger Allee zu schaffen machte. Als die Polizeistreife dazukam, trafen sie auf einen 24-jährigen Slowaken. Mann wird zunächst festgenommen Der hatte bereits mehrere Kleidungsstücke über die Einwurfklappe aus dem Container entwendet. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er wegen des versuchten Diebstahls vorläufig festgenommen. Auf der Polizeiinspektion wurde er nach der Anzeigenaufnahme wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)

