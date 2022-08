Mann klaut Kinderkleidung bei H&M im Wert von 800 Euro

Beim H&M in der Donauwörther Reichsstraße hat ein Unbekannter Kinderkleidung im großen Stil geklaut. Vom Ladendieb fehlt aber jede Spur.

Ein Unbekannter hat aus der Kinderabteilung eines Modehauses in der Reichsstraße insgesamt 41 Kleidungsstücke im Wert von knapp 800 Euro gestohlen. Eine Mitarbeiterin konnte den Mann dabei beobachten, wie dieser im Laden die Artikel in seinen mitgeführten schwarzen Rucksack packte. Nachdem sie ihn darauf ansprach, flüchtete der Tatverdächtige in das Erdgeschoss des Geschäftes und rannte anschließend mit der gesamten Tatbeute über die Kronengasse in Richtung Ried.

So beschreibt die Polizei den Ladendieb und sucht Zeugen

Eine Fahndung der Donauwörther Polizei verlief ohne Erfolg. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: Er ist etwa 1,70 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, kräftig und hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er trägt kurzes Haar und einen Drei-Tage-Bart. Er war mit einem grauen T-Shirt und einer hellen Jeans bekleidet. Ein Strafverfahren wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

