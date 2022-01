Mann legt in Donauwörth Schrauben unter Autoreifen

Ein 55-Jähriger hat in Donauwörth versucht, ein Auto zu beschädigen. Jedoch beobachtet dies ein Anwohner.

Ein Mann hat in Donauwörth gezielt versucht, ein Auto zu beschädigen. Jedoch beobachtete dies ein Anwohner. Die Polizei stellte den Täter. Der reagierte aggressiv und hat nun doppelt Ärger am Hals.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein 37-Jähriger am Dienstag kurz vor dem Mittag, wie ein 55-Jähriger in der Zirgesheimer Straße unter beide Vorderreifen eines Pkw jeweils eine extra angespitzte Schraube und einen Nagel steckte. Wäre der Wagen losgerollt, hätten sich die präparierten Gegenstände in die Reifen gebohrt und diese erheblich beschädigt. Der Zeuge verständigte die Polizei. In kürzester Zeit traf eine Streife am Ort des Geschehens ein und stellte den 55-Jährigen.

Ein Zeuge sah den Mann in Donauwörth, der Schrauben unter Reifen legte

Der verhielt sich ungehalten. Er beleidigte den Anwohner im Beisein der Beamten zweimal. Die Gesetzeshüter nahmen den 55-Jährigen mit auf die Wache, behandelten ihn erkennungsdienstlich und zeigten ihn wegen versuchter Sachbeschädigung und Beleidigung an. (AZ)