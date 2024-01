Mann legt Müll illegal ab: So kommt ihm die Polizei auf die Schliche

Polizisten finden eine Wohnungseinrichtung, die illegal neben einem Wertstoffcontainer liegt. Der Besitzer hatte eines vergessen.

Ein 36-Jähriger hat offenbar ausgemistet: Eine illegal abgelagerte Wohnungseinrichtung sowie zahlreichen weiteren Unrat fanden Beamte der Polizei Donauwörth am Nachmittag des Neujahrstages neben den Wertstoffcontainern am Festplatz in der Neuen Obermayerstraße. Die Polizisten konnten den Mann schnell als Verdächtigen ausmachen, denn in dem Müll befanden sich nicht nur Bankdokumente von ihm sondern auch Strafzettel, die an den 36-Jährigen gerichtet waren. Die Beamten zeigten den Mann wegen Verdachts auf Verstöße nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz an. (AZ)