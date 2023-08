Mann leistet Widerstand und verletzt einen Polizisten

Bei einem Einsatz in Donauwörth leistet ein 24-Jähriger massiven Widerstand. Ein Polizist wird verletzt.

Ein junger Mann hat in der Nacht auf Mittwoch in Donauwörth einen Polizisten verletzt. Dies passierte während eines Einsatzes in einem Gebäude im Gewerbegebiet an der Südspange (B16). Der 24-Jährige wehrte sich laut Polizei massiv gegen eine notwendige ärztliche Behandlung. Er bedrohte die Beamten mit den Fäusten und wehrte sich gegen jegliche Maßnahmen der Gesetzeshüter.

Dabei verletzte er einen Polizisten, 25, am Knie. Der Angreifer, der unversehrt blieb, konnte schließlich gefesselt und ins Krankenhaus gebracht werden. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)