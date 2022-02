Mann mit Drogen und Waffe auf der B2 unterwegs

Weil aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein auffälliges Auto auf der B2 gemeldet haben, erwischt die Polizei einen Mann mit Drogen und einer Waffe am Steuer.

Weil er in Schlangenlinien unterwegs war und sich damit verraten hat, hat sich ein Mann aus Rain am Mittwochvormittag mächtig Ärger eingehandelt. Laut Polizei meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 8 Uhr ein auffälliges Auto auf der B2 in Richtung Nürnberg, das mehrfach über beide Fahrstreifen fuhr. Auf der Südspange zog die Verkehrspolizeiinspektion den Wagen daraufhin aus dem Verkehr.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer mit Wohnsitz in Rain deutlich erkennbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Gesetzeshüter ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und eröffneten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Wagen wurde vor Ort außerdem mit Unterstützung eines Rauschgifthundes durchsucht. Dabei wurde laut Polizei eine geringe Menge Marihuana gefunden. Auf dem Rücksitz hatte der Mann zudem griffbereit in einem Schlafsack eine waffenscheinpflichtige Paintball-Waffe versteckt und sich somit weitere Strafverfahren eingehandelt. (AZ)