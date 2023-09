Mann mit zwei Fahrrädern macht sich verdächtig

Die Polizei Donauwörth befragt ihn und leitet, da er sich in Widersprüche verstrickt, ein Ermittlungsverfahren ein.

Am Sonntag machte sich in der Donauwörther Kaiser-Karl-Straße ein 42-jähriger Mann verdächtig, der auf einem Fahrrad fuhr und ein zweites neben sich schob. Als ihn die Polizei befragte, gab er an, das Fahrrad als Müll eingestuft und „gefunden“ zu haben. Er wolle es wieder instand setzen und selbst verwenden. Nachdem sich der Mann in Widersprüche verstrickte, entsprechendes Aufbruchwerkzeug mitführte und das Schloss des Fahrrads augenscheinlich aufgebrochen war, stellten die Beamten das Fahrrad sicher. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls ein. Der Tatverdächtige wurde nach der Tatbestandsaufnahme wieder entlassen. (AZ)