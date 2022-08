Mann provoziert beim Überholen auf der B16 einen Unfall und flüchtet

Die Polizei Donauwörth sucht einen Unbekannten, der zwischen Rain und Donauwörth eine entgegenkommende Autofahrerin zwang, in die Leitplanke auszuweichen.

Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Donnerstag auf der B16 zwischen Rain und Donauwörth. Wie die Polizei mitteilt, war eine 56-jährige Donauwörtherin um 6.20 Uhr dort in Richtung Rain unterwegs. Ein entgegenkommender Pkw überholte dort trotz Gegenverkehrs einen Laster. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste die 56-Jährige in die rechte Leitplanke ausweichen. Dabei entstand ein Eigenschaden von mindestens 4000 Euro. Ihren schwarzen Mazda-Neuwagen hatte die Frau erst vor drei Wochen abgeholt.

Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten

Zu einer Kollision mit dem verbotswidrig überholenden Pkw - ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um einen weißen Audi mit einem Mann am Steuer - kam es nicht. Da sich der Unfallverursacher ohne anzuhalten entfernte, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)