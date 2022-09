Mann randaliert in der Notaufnahme des Krankenhauses

Der 36-Jährige stand unter Alkohol- und mutmaßlich auch unter Drogeneinfluss.

Am Mittwoch in den Abendstunden erschien ein 30-Jähriger in der Notaufnahme des Donauwörther Krankenhauses und fing plötzlich an zu randalieren. Der stark angetrunkene und mutmaßlich auch unter Drogeneinfluss stehende Mann wurde von hinzugerufenen Polizeibeamten überwältigt und festgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände und des sehr aggressiven Verhaltens wurde der 30-jährige ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen, um Klinikpersonal, Patienten und andere Personen nicht zu gefährden. (AZ)