Mann rastet in der Reichsstraße komplett aus: Er muss in Arrest

Ein 39-Jähriger pöbelt in Donauwörth Passanten an, beleidigt die Polizei mit Kraftausdrücken, schreit herum und hämmert gegen Fensterscheiben.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr riefen Zeugen die Polizei, da ein Mann in der oberen Reichsstraße randalierte. Es handelte sich um einen 39-Jährigen aus Kaisheim, der Passanten anpöbelte, gegen Fensterscheiben von Häusern hämmerte und herum schrie. Auch den Beamten der eintreffenden Polizeistreifen gegenüber trat er äußerst aggressiv auf. Er beleidigte sie in diesem zentralen Bereich der Innenstadt unter anderem lautstark als "Naziverschnitt", "Arschloch" sowie „Wichser". Einem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach.

Da sämtliche Deeskalationsversuche scheiterten und der 39-Jährige auf alle Ansprachen lediglich mit weiteren Beleidigungen reagierte, musste er vor Ort fixiert und gefesselt werden. Im Rahmen einer Durchsuchung stellten die Beamten ein Behältnis mit Marihuana bei dem Mann sicher. Der Randalierer wurde nach Rücksprache mit einem zuständigen Amtsrichter in polizeilichen Sicherheitsgewahrsam genommen und anschließend dem Arrest in Augsburg überstellt. Strafanzeigen, unter anderem wegen Beleidigung sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz waren zudem die Folge. (AZ)