Mann schubst Frau in Donauwörth von Fahrrad

Ein Streit mit einem Fußgänger endet für eine Radlerin in Donauwörth schmerzhaft. Der Vorfall passierte bereits am 4. Mai.

Eine Meinungsverschiedenheit mit einem Passanten hatte für eine Radlerin in Donauwörth schmerzhafte Folgen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 4. Mai, nun sucht die Polizei nach Zeugen.

An jenem Tag stand die 19-Jährige gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße/Ecke Schodererstraße. Ein aus Schorndorf stammender Fußgänger fühlte sich dadurch behindert. Es kam zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf schubste der 66-Jährige die junge Frau offenbar vom Rad. Sie stürzte auf den Boden und verletzte sich an beiden Beinen. Zudem wurde das Schutzblech am Fahrrad verbogen. Ein unbekannter Zeuge kam hinzu und sprach den Mann an. Der entfernte sich daraufhin.

Vom Fahrrad geschubst: Polizei Donauwörth sucht Zeugen

Um den genauen Hergang klären zu können, bittet die Polizeiinspektion Donauwörth vor allem den Unbekannten, sich zu melden. Aber auch mögliche andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670. (AZ)