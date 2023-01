Mann trotz Fahrverbot mit Auto in Donauwörth unterwegs

Am Freitag erwischt die Polizei einen 33-Jährigen, der trotz Fahrverbots mit seinem Auto unterwegs gewesen ist. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Am Freitag hat die Polizei einen Mann in der Nürnberger Straße in Donauwörth gestoppt, der trotz Fahrverbot mit seinem Auto unterwegs gewesen ist. Gegen 0.50 Uhr stellte eine Polizeistreife fest, dass ein 33-Jähriger mit seinem Fahrzeug trotz eines rechtskräftigen Fahrverbotes im Stadtgebiet Donauwörth unterwegs war. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt. Der junge Mann gab im Anschluss an die Verkehrskontrolle seinen Führerschein bei der Polizei ab und trat sein Fahrverbot an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (AZ)