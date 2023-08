Mann und Frau geraten aneinander: Jetzt ist sein Auto beschädigt

Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Vorfall in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße: Wer hat etwas beobachtet?

Ein 51 Jahre alter Mann und eine 32 Jahre alte Frau haben sich am Donnerstagmorgen in Riedlingen in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße gestritten. Laut Polizeibericht stellte der Mann kurze Zeit später fest, dass sein in der Nähe geparkter Opel Zafira massiv beschädigt wurde. Unter anderem war die Frontscheibe eingeschlagen und das Blech an Fahrer- und hinterer rechter Türe stark zerbeult. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth zeigten die 32-Jährige wegen Verdachts auf Sachbeschädigung an.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)