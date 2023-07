Mann verletzt sich bei Streit am Donauwörther Bahnhof

Am Samstagmorgen ist ein Streit am Donauwörther Bahnhof eskaliert. Dabei hat sich ein 28-Jähriger leicht verletzt.

Am Samstagmorgen hat sich ein Mann bei einem Streit am Donauwörther Bahnhof leicht verletzt. Gegen 5.50 Uhr kam es zum Streit zwischen einem 28-Jährigen aus Bäumenheim und einer weiteren Person. Dabei kam es zum Einsatz von Pfefferspray, wodurch der 28-Jährige leicht verletzt wurde. Von der Polizei wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth oder der Bundespolizei Augsburg in Verbindung zu setzen. (AZ)